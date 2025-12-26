Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Sağlık Bakanlığı ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve biyosidal ürünler ile sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlara ilişkin denetimlerini bu yıl da aralıksız sürdürdü.

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, internet mecralarında ilaç satışı veya tanıtımı yaptığı belirlenen 1418 internet sitesine erişim engellenirken, 1599 site hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İnternet, televizyon ve sosyal medya gibi mecralarda, "hastalıklara iyi gelir", "kansere çare", "hızlı kilo verdirme" gibi tüketiciyi aldatıcı beyanlar kullanan 3 bin 407 site, Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirilerek kapatıldı. Bu sitelerden 818'i hakkında aldatıcı nitelikleri nedeniyle Ticaret Bakanlığına bilgi verildi.

Mevzuata aykırı tanıtım ve satış yapanlara 185 milyon lira para cezası uygulandı. Ayrıca 22 kişi ve kuruluş hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ DE DENETLENDİ

TİTCK, yanıltıcı sağlık beyanlarına yönelik denetimlerin yanı sıra kozmetik ürünlerin güvenliğini de mercek altına aldı. Bu yıl toplam 1079 kozmetik ürün denetlendi. Risk esaslı denetimler sonucu, 764 ürünün uygunsuz, 35'inin riskli olduğu belirlendi. Firmalara, teknik düzenlemelere aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle toplam 12 milyon 309 bin 610 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca mahkemeler, savcılıklar ve kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen toplam 158 bin 566 sahte ve kaçak kozmetik ürünün imhası sağlandı.