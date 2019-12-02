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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin 3 çeyrektir yaşanan daralmanın ardından büyümeye geçtiğini belirterek, "Bir sonraki çeyrekte kredi maliyetinin düşmesini ve Türkiye ekonomisi durgunluk dönemi geçirdikten sonra hanehalkı tüketiminin kısa sürede toparlanmaya döndüğünü de düşünecek olursak tüketimin büyümeye katkısının artacağını ve büyümedeki artışın devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Rüstem Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, üçüncü çeyrek büyüme verileri ve kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Üçüncü çeyrekteki yüzde 0,9'luk büyümeye işaret eden Çetinkaya, bunun piyasalar tarafından psikolojik olarak olumlu bir dönüş anlamına gelebileceğini vurguladı. Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin, 3 çeyrektir yaşanan daralmanın ardından büyümeye geçtiğini kaydetti.

Hanehalkının nihai tüketim harcamalarındaki yüzde 1,5'lik artışının da iki çeyrektir yaşanan daralmanın ardından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebileceğini belirten Çetinkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatın büyümeye katkısında daralma görülmüş olmasına rağmen yüzde 5,1 ile artışın devam ettiğini görebiliriz. İhracat tarafında yeni pazarların bulunması ve ürün çeşitliliğin artmasına yönelik çalışmalar ile artış görmemiz mümkün olabilir. İnşaat sektöründe yıllık bazda daralma 5 çeyrektir devam etse de çeyreklik bazda yüzde 0,1'lik bir artış var. Konut kredi faizlerindeki düşüş inşaat sektöründe hafif de olsa bir toparlanma sağladı ve son çeyrekte Merkez Bankası'nın faiz politikasını da dikkate alacak olursak bu toparlanmanın daha kuvvetlenmiş olarak karşımıza çıkması sürpriz olmaz."

"PAZAR VE ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ İHRACATÇI İÇİN OLUMLU"

Rüstem Çetinkaya, sürdürülebilir bir büyüme modeli için talepteki toparlanma ve artışın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bir sonraki çeyrekte kredi maliyetinin düşmesini ve Türkiye ekonomisi durgunluk dönemi geçirdikten sonra hanehalkı tüketiminin kısa sürede toparlanmaya döndüğünü de düşünecek olursak tüketimin büyümeye katkısının artacağını ve büyümedeki artışın devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kasım ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren Çetinkaya, geçen ay ABD ve Çin ilişkileri başta olmak üzere global ticaret akışının seyrini değiştirecek birçok gelişme yaşandığını hatırlattı.

Çetinkaya, "İhracat hacmimizin yaklaşık yarısını oluşturan AB ülkelerinde açıklanan kasım ayı PMI verilerinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ihracatımız için olumlu bir gelişme olsa da PMI verilerinin halen yeteri kadar iyileştiğini söylemek mümkün değil. MENA bölgesi dediğimiz Arap ve Afrika ülkelerinden oluşan bölgede yaşanan halk olayları ihracatımıza olumsuz yansıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İhracattaki pazar ve ürün çeşitlendirme modeli ile hem kur hem ekonomik risklerin azaltılmasının ihracatçı firmalar açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"İthalatın ekim ayındaki yüzde 10,8, kasım ayındaki yüzde 11,44 artışı, üretimdeki ve yatırımlardaki artışı gösteriyor. Kapasite kullanım oranındaki artış da bu görüşü destekliyor. Diğer yandan, açıklanan PMI verisinin eşik seviye olan 50'nin altına gerilemesinde iç ve dış talepteki azalışın ön plana çıkmasının vurgulanması dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak karşımızda duruyor. Tüm bu yaşanan gelişmeler büyüme kompozisyonumuzda büyük bir yeri olan ihracat ve ithalat kalemlerinin yılın son ayında ve 2020 yılında şekillenmesinde önemle izlenecektir."