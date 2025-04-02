Tüm dikkatinizi toplayın! Mantık ve dikkatin bir arada kullanılması gereken bu bulmacalardan kaç tanesini doğru bilebilirsiniz?
Zekânızı test etmeye hazırlanın. Mantık ve dikkatinizi bir arada kullanmanızı gerektiren bu bulmacalarla, kaçını doğru çözebileceğinizi öğrenin ve zihinsel keskinliğinizi keşfedin; her doğru cevap, zihinsel yeteneklerinizi ne kadar geliştirdiğinizi gösterecek!
1. SORU
Suçlu kim?
CEVAP
Sağdaki adamın yakasında çalıntı bir giriş kartı olduğu için suçlu o.
2. SORU
Doğru gölgeyi tahmin edebilir misiniz?
CEVAP
1. gölge doğru!
3. SORU
Hangi spor olduğunu tahmin edebilir misiniz?
CEVAP
Anahtar İngilizce "key" demektir. Bu sebeple okuyunca "Hockey" yani "Hokey" olarak okunduğunu görebilirsiniz.
4. SORU
"Hog" kelimesini bulabilir misiniz?
CEVAP
İşte orada!
5. SORU
Hangi şekil anahtar ile eşleşiyor?
CEVAP
6. şekil tam uyum sağlamış gibi gözüküyor!
6. SORU
Farklı olanı bulabilir misiniz?
CEVAP
Dikkatli bakarsanız C şıkkı olduğunu görebilirsiniz!
7. SORU
Kayıp parça hangisi?
CEVAP
2. şekil tam uyuyor!
8. SORU
Boş üçgene hangi sayı gelmeli?
CEVAP
Üstteki sayıdan sol alttaki sayı çıkarılıp sağ alttaki sayı ile çarpılarak üçgenin içindeki sayı elde edilir.
9. SORU
Üçgenin tepesinden baktığınızda doğru görünüm hangisi olurdu?
CEVAP
2. şekil en doğru seçenek!