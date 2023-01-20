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Tüm dosyaları silmiş: ABD'de uçuş krizinin nedeni belli oldu

ABD Federal Havacılık Dairesi, geçen hafta iç hat uçuşlarının durmasına neden olan sistem arızasının nedeninin belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, "Personel, birincil veri tabanı ile yedek veri tabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken istemeden dosyaları sildi" denildi.

Tüm dosyaları silmiş: ABD'de uçuş krizinin nedeni belli oldu
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DHA / HABERTURK.COM

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), geçen hafta pilotları uçuş rotalarındaki potansiyel tehlikelere karşı uyaran uçuş kontrol sistemindeki (NOTAM) arıza nedeniyle tüm iç hat uçuşlarını durdurmuştu.

Söz konusu arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar tekrar başladı. FAA, yapılan incelemede arızanın nedeninin belirlendiğini açıkladı.

FAA resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Notice to Air Missions (NOTAM) sisteminin geçen haftaki kesintisine ilişkin FAA incelemesinde, sözleşmeli personelin birincil veritabanı ile yedek veritabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken istemeden dosyaları sildiğini belirledi. Şu ana kadar bir siber saldırı veya kötü niyet olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. FAA, kesintiyi çevreleyen koşulları araştırmaya devam ediyor. FAA, sistemde gerekli onarımları yaptı ve NOTAM sistemini daha dayanıklı hale getirmek için adımlar attı. Ülkenin hava trafik kontrol sisteminin sağlamlığının devam etmesini konusundaki çabalarımızda öğrenilen diğer dersleri benimsemek için hızlı hareket ediyoruz."

ABD'DE UÇUŞ KRİZİ

ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) geçtiğimiz hafta bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzlerce uçuşun aksadığı bildirilmişti.

Uçuş izleme web sitesi FlightAware'e göre, ABD'de 8 bin 609 uçuş ertelenmiş ve 1251 uçuş iptal edilmişti. Yolcular havalimanlarında saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, FAA'ın sorunun nedenini tespit edemediğini söylemiş ve "Birkaç saat içinde sorunun neden kaynaklandığı konusunda aşağı yukarı bir fikir edineceklerini umuyorlar. Buna göre gerekeni yapacağız" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten ve FlightRadar'dan servis edilmiştir.

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