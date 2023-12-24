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        Haberler Yemek Yapma Tüm yemeklerin yanına yakışır! Nefis patates sufle tarifi!

        Tüm yemeklerin yanına yakışır! Nefis patates sufle tarifi!

        Her daim sofraların baş tacı olan patates, farklı tarifleriyle herkesin favorisi olmaya devam ediyor. İşte, pratik bir şekilde hazırlanan ve tüm yemeklerin yanına yakışan bir lezzet: patates sufle. Yumuşacık içi ve hafif kıtır dışıyla, yemeklerin yanında tam bir lezzet şöleni sunan bu tarif, sofralarınızı şenlendirecek bir lezzet alternatifi sunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:06
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        Patates sufle, pratik yapımı ve muhteşem tadıyla sofralara keyif katan bir tariftir. Patatesin yumuşacık dokusu ve yoğun lezzeti, bu nefis sufleyi yemeklerin yanında harika bir eşlikçi haline getirir. İşte misafirlerinizin de bayılacağı patates sufle tarifi...

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        PATATES SUFLE MALZEMELERİ

        Patates sufle için gereken malzemeler şu şekildedir;

        • 2 orta boy patates
        • 2 adet yumurta sarısı
        • 2 adet yumurta beyazı
        • 1 yemek kaşığı tereyağ
        • 1 yemek kaşığı un
        • Yarım çay bardağı süt
        • Beyaz peynir
        • Kaşar peyniri
        • Dere otu
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        PATATES SUFLE NASIL YAPILIR?

        • Patatesleri bir tencere içerisinde haşlayın.
        • Haşlanan patatesleri püre haline getirin.
        • İçerisine süt, un, tereyağ, beyaz peynir ve 2 adet yumurtanın sarısı ilave ettikten sonra iyice karıştırın.
        • 2 adet yumurta beyazı mikserle kar köpüğü kıvamı alana kadar çırpın.
        • Oluşan köpüğü söndürmeden bir kaşık yardımıyla patatese karıştırın.
        • Sufle kaplarını yağlayın ve içerisine karışımı yerleştirin.
        • Üzerine kaşar rendesi ekleyip 180 derece fırında 10 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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