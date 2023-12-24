Tüm yemeklerin yanına yakışır! Nefis patates sufle tarifi!

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Patates sufle, pratik yapımı ve muhteşem tadıyla sofralara keyif katan bir tariftir. Patatesin yumuşacık dokusu ve yoğun lezzeti, bu nefis sufleyi yemeklerin yanında harika bir eşlikçi haline getirir. İşte misafirlerinizin de bayılacağı patates sufle tarifi...