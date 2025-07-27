Tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da, 26 Temmuz Cumartesi günü 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunun kırıldığını açıkladı. Yeni rekorla birlikte, geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102.755 kişilik tüm zamanların rekoru ise geride kalmış oldu.

TURİST SAYISI İLK 7 AYDA 8.5 MİLYONU GEÇTİ Temmuz ayı henüz sona ermeden 2.3 milyona yakın yabancı ziyaretçiye ulaşan Antalya, yılın ilk yedi ayında ise 8.5 milyonun üzerinde turisti ağırlayarak bir başka önemli eşiği daha geride bıraktı.

Rekorla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Antalya; doğası, tarihî, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu başarı, kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve kamu-özel sektör iş birliğinin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otel çalışanlarından rehberlere, tur operatörlerinden kamu kurumlarına kadar turizm sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür etti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda turizmin tüm alanlarında büyüme ve kalite odaklı bir dönüşüm süreci yaşandığını vurgulayan Ersoy; "Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak" dedi.