Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Tuna Kiremetçi; "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam" dedi.