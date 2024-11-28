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        Haberler Magazin Tuna Kiremitçi hastanelik oldu: Direkten döndüm - Magazin haberleri

        Tuna Kiremitçi hastanelik oldu

        Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, sevenlerini korkuttu. Hastaneye kaldırılan Kiremitçi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:44
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        Hastanelik oldu: Direkten döndüm
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        Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

        Sosyal medya hesabından takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Tuna Kiremetçi; "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam" dedi.

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