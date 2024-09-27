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        Haberler Magazin Tuncay Şanlı'dan Serhat Akın açıklaması: Durumu iyi, morali bozuk - Magazin haberleri

        Tuncay Şanlı'dan Serhat Akın açıklaması: Morali bozuk

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Tuncay Şanlı, Akın'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Ameliyat olacak. Durumu iyi, morali bozuk"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 08:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 08:15
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        "Morali bozuk"
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        Milli eski futbolcu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir dönem Fenerbahçe'den takım arkadaşı milli eski futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

        "MORALİ BOZUK"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuncay Şanlı, Serhat Akın'ın durumunun iyi olduğunu belirtip; "Şu anda gayet iyi ancak tabii ki morali bozuk. Söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

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        Tuncay Şanlı, gazetecilerin, "Serhat Akın, son zamanlarda aldığı tehditlerle ilgili size bir şeyden bahsetti mi?" şeklindeki sorusu üzerine; "Hiçbir bilgim yok. Ben sadece durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım" ifadelerini kullandı.

        "O BENİM KARDEŞİM"

        Tuncay Şanlı, gazetecilerin, "Hastaneye ilk gelen sizsiniz" ifadelerini kullanması üzerine; "O benim kardeşim. Beraber çok güzel şeyler de yaşadık, üzüntüler de yaşadık. Durumunda çok ciddi bir şey yok. Bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine fazla bir şey demek istemiyorum. Durumu iyi, morali bozuk" dedikten sonra hastaneden ayrıldı.

        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı Haberi Görüntüle
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı Haberi Görüntüle
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        #tuncay şanlı
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        #sağlık durumu
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