Milli eski futbolcu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir dönem Fenerbahçe'den takım arkadaşı milli eski futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

"MORALİ BOZUK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuncay Şanlı, Serhat Akın'ın durumunun iyi olduğunu belirtip; "Şu anda gayet iyi ancak tabii ki morali bozuk. Söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

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Tuncay Şanlı, gazetecilerin, "Serhat Akın, son zamanlarda aldığı tehditlerle ilgili size bir şeyden bahsetti mi?" şeklindeki sorusu üzerine; "Hiçbir bilgim yok. Ben sadece durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım" ifadelerini kullandı.