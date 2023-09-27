Tuncel Kurtiz, 10'uncu yılında kabri başında anıldı
Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, vefatının 10'uncu yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı
Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013'te hayata veda etmişti. Tam adı Tuncel Tayanç Kurtiz olan oyuncu, vefatının 10'uncu yıl dönümünde Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı.
Kaz Dağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi. Törene katılan sevenleri, Kurtiz'in kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.
Fotoğraflar: DHA, İHA, AATuncel Kurtiz