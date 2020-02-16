Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.53'de merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İHA'nın haberine göre; deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.
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