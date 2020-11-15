Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.22'de merkez üssü Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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