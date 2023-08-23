Tuncelİ'de 'kırmızı liste'de bulunan Arap tavşanına rastlandı
Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylarında rastlanan Arap Tavşanı Tunceli'de görüntülendi
Tunceli'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.
Çemişgezek ilçesinde bağlı Ergenler köyünde, kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanına rastlandı.
Türleri araştıran Salim Tufan'ın denk geldiği Arap tavşanı, bulunduğu alanda görüntülendi.
Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylarında görülüyor.
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