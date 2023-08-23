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        Haberler Yaşam Tuncelİ'de "kırmızı liste"de bulunan Arap tavşanına rastlandı

        Tuncelİ'de 'kırmızı liste'de bulunan Arap tavşanına rastlandı

        Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylarında rastlanan Arap Tavşanı Tunceli'de görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:58 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:58
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        Kırmızı listedeki tavşan görüntülendi
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        Tunceli'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

        Çemişgezek ilçesinde bağlı Ergenler köyünde, kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanına rastlandı.

        Türleri araştıran Salim Tufan'ın denk geldiği Arap tavşanı, bulunduğu alanda görüntülendi.

        Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylarında görülüyor.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Arap tavşanı
        #Tunceli
        #haberler
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