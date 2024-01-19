Çemişgezek'te öğrenciler karne aldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.
Çemişgezek Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri verildi.
Kaymakam Orçun Cüneyt Zor da tatil ve karne heyecanını yaşayan öğrencilerle bir araya geldi.
İlçedeki 969 öğrenciye karne verildiğini belirten Zor, "Allah'a şükürler olsun yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamadık. Çocuklar ara tatilde bol bol dinlenin ve kitap okuyun." dedi.
Törene, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker de katıldı.
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