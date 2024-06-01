Çemişgezek'te kazalarının önlenmesi için kırık trafik aynaları yenilendi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kırık olan trafik güvenlik aynaları ekiplerin çalışmasıyla yenilendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kırık olan trafik güvenlik aynaları ekiplerin çalışmasıyla yenilendi.
İlçede olası trafik kazalarının yaşanmaması için Çemişgezek Belediyesince bazı çalışmalara başlandı.
Bu kapsamda ekipler, ilçenin Çarşı ve Tepebaşı mahallelerinde zarar görmüş trafik güvenlik aynalarını tespit etti.
Yapılan çalışmayla eski aynalar sökülerek yerine yenileri monte edildi.
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