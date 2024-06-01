Çemişgezek'te kazalarının önlenmesi için kırık trafik aynaları yenilendi

Yapılan çalışmayla eski aynalar sökülerek yerine yenileri monte edildi.

Bu kapsamda ekipler, ilçenin Çarşı ve Tepebaşı mahallelerinde zarar görmüş trafik güvenlik aynalarını tespit etti.

İlçede olası trafik kazalarının yaşanmaması için Çemişgezek Belediyesince bazı çalışmalara başlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.