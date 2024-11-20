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        Tunceli Belediye Başkanı ile Ovacık Belediye Başkanı'na "örgüt üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:37
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        Tunceli Belediye Başkanı ile Ovacık Belediye Başkanı'na "örgüt üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis
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        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.

        Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

        Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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