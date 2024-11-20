Tunceli Belediye Başkanı ile Ovacık Belediye Başkanı'na "örgüt üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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