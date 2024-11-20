Tunceli Belediye Başkanı ile Ovacık Belediye Başkanı'na "örgüt üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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