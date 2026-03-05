Canlı
        Tunceli Haberleri

        Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi

        Tunceli'de yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yiyecek ararken görüntülendi.

        Giriş: 05.03.2026 - 11:11
        Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi

        Tunceli'de yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yiyecek ararken görüntülendi.


        Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, dağlık ve ormanlık alanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede koruma altında olan yaban keçileri de özellikle kış ve bahar aylarında milli parkın belirli noktalarını mesken tutuyor.

        Sürü halinde hareket eden yaban keçileri, tırmandıkları kayalıklarda meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken kayıt altına alındı.

        Milli parkta güvenle yaşam süren yaban keçileri, il merkezi başta olmak üzere çevre illerden fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

        Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

