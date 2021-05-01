Tunceli'de Sarıyayla şehitleri anıldı Vali Mehmet Ali Özkan: “Yolumuz bizlerin de sizlerin de imanıyla, inancıyla şehadete yürümektir”

Tunceli’de Sarıyayla Jandarma Karakolu'na yönelik saldırıda şehit düşen 5 asker için düzenlenen anma töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, ”Yolumuz bizlerin de sizlerin de imanıyla, inancıyla şehadete yürümektir” dedi.

Nazımiye ilçesine bağlı Sarıyayla Karakolu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Mehmet Ali Özkan’ın da katıldığı törende 11 yıl önce terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk, Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit, Komando Çavuş Erman Aydın, Er Adem Şimşek ve Er Ahmet Eyce düzenlenen törenle dualarla anıldı.



“Onlar hepimizin yürüdüğü yoldan şehadete eriştiler”

Törende jandarma personeline seslenen Vali Mehmet Ali Özkan, "Al bayrağın gölgesinde vatan sathında hep beraber sizlerin yüreği, sizlerin imanı, sizlerin kuvvetiyle görev yapmaya devam ediyoruz. Bundan 11 yıl önce sizler gibi kahraman, sizler gibi yürekli, sizler gibi cesaretli vatan evlatları da burada görev yaptılar. Onlar hepimizin yürüdüğü yoldan şehadete eriştiler. Yolumuz bizlerin de sizlerin de imanıyla, inancıyla şehadete yürümektir. Allah, ömrümüzü hayırlı, vatana millete faydalı ve vatan erlerinin yolunda yürümeyi ve tamamlamayı nasip eylesin. Kahramanlarımızın ruhu şad olsun” dedi.

“Dimdik, eğilmeden gözünü budaktan sakınmadan şehadet yolundan hiç ayrılmadan Allah bizlere yürümeyi nasip eylesin” diyerek sözlerini sürdüren Vali Özkan, ”Allah, bu şanlı görevi, bu onuru hepinize yaşamayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere de aktarmayı naip eylesin, şehitlerimizin ruhunu şad eylesin gazilerimize uzun ömürler versin” diyerek tamamladı.

Kur'anı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle biten anma törenine Vali Özkan’ın yanı sıra Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkun, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan katıldı.

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