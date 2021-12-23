Çemişgezek ilçesinde Tasarım ve Beceri Atölyeleri açıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 2 okulda Tasarım ve Beceri Atölyesi açılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Çemişgezek Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin finansal desteğiyle hazırlanan proje kapsamında Çemişgezek ilçesinde 2 farklı okulda Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı. Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Payamdüzü Köyü Ortaokulu’nda açılışı yapılan atölyeler, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Atölyeleri gezen Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve proje koordinatörü Vural Berker’den hayata geçirilen projenin detayları hakkında bilgi aldı.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile öğrencilerin geleceğe çok daha iyi hazırlanacağını aktaran Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, “Eğitim konusunda gösterilen her çabada, çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültürüne meraklı ve duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. İnşallah öğrencilerimiz geleceğe çok daha donanımlı, çok daha becerili bir şekilde hazırlanma imkanına sahip olmuş olacaklar. Öğrenci ve eğitim kadrolarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, “İlçemiz Kaymakamlığının himayelerinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin finansal desteğiyle Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Payamdüzü Ortaokulu olmak üzere 2 okulumuza Tasarım Beceri Atölyeleri yapıldı. Öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek, ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini artırmak amacıyla bir yazılım ve robotik kodlama atölyesi ile bir FETEM (Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik) atölyesi öğrencilerimizin hizmetine sunuldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.