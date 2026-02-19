Tunceli İmsakiye 2026 - Tunceli'de ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayına gelinmesiyle il il yayımlanan imsakiye takvimleri yoğun ilgi görmeye başladı. Oruç ibadetine hazırlık yapan müslümanlar Ramazan'ın ilk gününde iftar vaktinin girmesiyle orucunu açacak. Bu kapsamda Tunceli'de yaşayan müminler ilk iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Tunceli'de ilk iftar ne zaman yapılacak ve ezan saat kaçta okunacak? İşte 19 Şubat 2026 Tunceli İmsakiye detayları…
Tunceli’de ilk sahura yönelik hazırlıklar hızlandı. Vatandaşlar, “Sahur ne zaman yapılacak?” ve “Tunceli’de ilk sahur saat kaçta?” sorularının yanıtını araştırıyor. Gün gün belirlenen sahur saatleri, imsak vakti, 19 Şubat sahur zamanı ve diğer tüm ayrıntılar Ramazan imsakiye takviminde yer alıyor. İmsak vaktiyle başlayan oruç, iftar saatine kadar sürerken sahur saatleri şehirde en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Peki, Tunceli’de ilk sahur ne zaman yapılacak ve sahur ezanı saat kaçta okunacak? İşte ayrıntılar…
İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Tunceli İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe sabahı, sahur vakti saat 05:39'da bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18:10 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:26'da okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:38 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
TUNCELİ İMSAKİYE 2026
Tunceli'nin farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Tunceli İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Tunceli Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Tunceli merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür.
Tüm Tunceli ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
DİYANET’E GÖRE ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET ETMELİYİZ?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).