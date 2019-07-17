Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yardım ve finansman desteğinde bulunanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Tunceli merkez ve ilçelerden 8, Elazığ ve İzmir’den ise 1'er kişi olmak üzere 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında bir iş adamı ile HDP’li İl Genel Meclis Üyesi M.K.'nin de olduğu bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4’ü serbest kaldı.