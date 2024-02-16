Tunus Büyükelçiliğine atanan Ahmet Misbah Demircan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de büyükelçi atamaları yayımlandı. Yayımlanan karara göre Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan atandı. Atama kararı sonrasında Ahmet Misbah Demircan kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları gündem oldu. Ahmet Misbah Demircan'ın hayatını sizler için derledik. İşte, detaylar...
16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bildiriye göre, yeni Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan oldu. Peki, Ahmet Misbah Demircan kim, kaç yaşında ve nereli? İşte, Ahmet Misbah Demircan'ın hayatı...
YENİ TUNUS BÜYÜKELÇİSİ AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?
Ahmet Misbah Demircan 1967 yılında Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtinde ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi Rize ilinin merkeze bağlı Sütlüce köyündendir. İlköğrenimini Piyalepaşa İlköğretim Okulunda tamamladı. 1987 yılında Kemal Çağlar Lisesinden mezun oldu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Misbah Demircan Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Siyasî Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Tunus’ta Arapça, İngiltere’de İngilizce dil eğitimi aldı. Çalışma hayatına turizmci olarak başladı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) çeşitli görevler aldı.
Aktif siyasi hayata 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kurulması ile başladı. 3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölgeden 16. sıra milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde AK Parti'den Beyoğlu belediye başkanlığına aday gösterildi ve seçimi kazandı. 2009 ve 2014 yapılan seçimleri de kazanarak 2004 ile 2019 yılları arasında 15 yıl Beyoğlu belediye başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2014'te İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi. 23 Ekim 2019'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı.