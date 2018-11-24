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Tunuslu gazeteciler: Bin Selman, kanlı sicilini aklamaya çalışıyor

Tunus Gazeteciler Sendikası, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk kez bazı Arap ülkelerini ziyaret etmek üzere yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, "kanlı sicilini aklamaya" çalıştığını öne sürdü

24.11.2018 - 03:44 | Güncelleme: AA

Tunus Gazeteciler Sendikası, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk kez bazı Arap ülkelerini ziyaret etmek üzere yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, "kanlı sicilini aklamaya" çalıştığını iddia etti.

AA'nın haberine göre; Gazeteciler Sendikasından Tunus Cumhurbaşkanlığına hitaben yazılan ve sendikanın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Bin Selman'ın 27 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretine kesin bir şekilde karşı çıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'ın, Kaşıkçı'ya yönelik suikasta bulaşması nedeniyle kanlı sicilini aklamak için yurt dışı turuna çıktığı" öne sürüldü. Kaşıkçı cinayetine işaret edilen açıklamada, Bin Selman'ın "bu çirkin suça" bulaştığına dair uluslararası raporlar olduğu savunuldu.

Tunus'ta "50 Avukat Grubu" da Bin Selman'ın Tunus ziyaretini engellemek için dava açmaya karar vermişti. Öte yandan, Tunuslu aktivistler Suudi Veliaht Prens'in söz konusu ziyaretini protesto etme çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, dün yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine 27 Kasım Salı günü Tunus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirmişti. Suudi Arabistan Kraliyet Divanından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens'in, Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bazı Arap ülkelerini ziyaret etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

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