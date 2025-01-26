Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı!

        Hastanede karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti

        Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı. Patlama sonucu sızan gazı İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tahliye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:51 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı!
        ABONE OL

        Sivas'taki olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ikinci katında bulunan tüp bebek bölümünde meydana geldi.

        Tüp bebek bölümünde çalışma yapıldığı sırada enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılan karbon filtre patladı.

        Bölümde çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine hastaneye AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri patlayan karbon filtre nedeniyle tüp bebek bölümünde önlem aldı.

        Patlama sonrası sızan kimyasal gaz, ekipler tarafından tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri