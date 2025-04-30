TUR 2025'te kaza yapan sporcular taburcu oldu

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris-Akyaka (Kıran) etabında yarış sırasında kaza geçiren 5 bisikletçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesinin açıklamasına göre şiddetli yağış altında gerçekleşen etapta bitime 50 kilometre kala dönüşe hızlı giren bisikletçilerin hatalı frenleme yapması sonucu, 5 sporcunun karıştığı bir kaza gerçekleşti.

Bisiklet yarışlarında sıkça rastlanan bu kaza sonrası konvoyu takip eden sağlık ekipleri, hızla müdahale ettikleri sporcuları kısa sürede hastaneye ulaştırdı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ileri tetkikleri yapılan sporcuların 5'i de taburcu oldu.

Açıklamada, sporcuların kafa travması geçirdiği haberlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.