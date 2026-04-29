        Haberler Spor Diğer Bisiklet TUR 2026'nın 4. etabını Stanislaw Aniolkowski kazandı!

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) dördüncü etabını, Cofidis takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 17:09 Güncelleme:
        Marmaris-Fethiye arasındaki 130,4 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı, Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 50 saniyede birinci sırada tamamladı.

        Sprint finişiyle son metreleri çekişmeli geçen etapta Modern Adventure Pro Cycling takımından Kanadalı Riley Pickrell 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

        Spor Toto'dan Feritcan Şamlı etabın sprint prim kapısını, Mustafa Tekin ise tırmanış prim kapısını ilk sırada geçti. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı de Türkiye güzellikleri prim kapısını birinci geçerek beyaz mayoyu giydi.

        Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz ve kırmızı mayoyu sırtında tuttu. Yeşil mayo ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de kaldı.

        SERDAL ANIL DEPE KAZA YAPTI

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre 4. etapta düşen Spor Toto'dan Serdar Anıl Depe hastaneye kaldırıldı.

        Sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen milli bisikletçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yarışa devam edemeyeceği bildirildi.

        5. ETAP PATARA'DAN KEMER'E

        Yarışa, yarın Patara Antik Kenti ile Kemer arasında yapılacak 5. etapla devam edilecek.

        Bisikletçiler, TUR 2026'nın en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Patara Antik Kenti'nden başlayacak yarış, Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike hattının ardından Kemer’de sona erecek.

        Tarihle doğanın buluştuğu bu etapta sporcuları hem uzun mesafe hem de değişken parkur ve tırmanışlar bekliyor.

