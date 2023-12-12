Turabi Survivor'a katılacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?

Turabi Survivor'a katılacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?

1 Şurada Paylaş!









Survivor 2024 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer alamayacağını söyleyen Turabi'nin son Acun Ilıcalı paylaşımında yer alması "Turabi Survivor'a katılacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. Peki Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Turabi Çamkıran Survivor'da var mı? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...