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        Haberler Televizyon Turabi Survivor'a katılacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?

        Turabi Survivor'a katılacak mı, son durum ne oldu?

        Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Pazar akşamı TV8'de "Survivor All Star Takımlar Belli Oluyor" programı ile mücadele edecek isimler netlik kazandı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılacak isimleri tek tek paylaşırken o kareler arasında Turabi Çamkıran'da yer almıştı. İşte "Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?" sorusunun yanıtı ile Survivor 2024 kadrosunda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 21:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:35
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        Survivor 2024 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer alamayacağını söyleyen Turabi'nin son Acun Ilıcalı paylaşımında yer alması "Turabi Survivor'a katılacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. Peki Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Turabi Çamkıran Survivor'da var mı? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        TURABİ ÇAMKIRAN SURVİVOR ALL STAR'DA YER ALACAK MI?

        Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosu ve takımları duyurdu.

        All Star kadrosunda Turabi'de yer alıyor. Turabi Survivor'da Kırmızı takımda yarışacak.

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        SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

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        İşte takımları oluşturacak yarışmacılar:

        1- Nihat Altınkaya

        2- Nagihan Karadere

        3- Damla Can

        4- Doğukan Manço

        5- Nefise Karatay

        6- Merve Aydın

        7- Yiğit Poyraz

        8- Sercan Yıldırım

        9- Aleyna Kalaycıoğlu

        10- Ogeday Girişken

        11- Seda Ocak

        12- Yasin Obuz

        13- Sahra Işık

        14- Gizem Memiç

        15- Özgür Tetik

        16- Furkan Kızılay

        17- Ersin Korkut

        18- Hakan Hatipoğlu

        19- Seda Aktuğlu

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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