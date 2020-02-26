Turgay Tanülkü kimdir?

Anne ve babası cezaevinde yatan çocukları evlat edinen ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, "Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim, ona bir evlat veremedim diye" şeklinde yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Turgay Tanülkü, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte Turgay Tanülkü'nün hayatı hakkında merak edilenler...

TURGAY TANÜLKÜ HAYATI

Turgay Tanülkü, 18 Temmuz 1953 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü Körler Okulu, Çocuk Islahevleri ve Türkiye'de 8 Bölge Cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Halen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.

Tanülkü 1987-1989 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünde Rol ve Sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncularının oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülünü aldı. Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Halen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2015- Şahin Ağa

- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2010 Konuk Oyuncu

- Sevgili Düşmanım 2008 Muhtar

- Dur Yolcu 2008 Şükrü

- Kırmızı Işık 2008 Ahmet

- Bir Varmış Bir Yokmuş 2008 Kara Ziya

- Duvar 2007 Erol

- ikrimin İnce Gülü 2007 Hüseyin

- Yalan Dünya 2007 Kemal

- Kuzey Rüzgarı 2007-2008 Abdo

- Aloya 2006 Çerçici

- Arka Sokaklar 2006 Konuk Oyuncu

- Acı Hayat 2005 Sabri

- Savcının Karısı 2005 Mazlum

- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2004 Komiser Ercan

- Şubat Soğuğu 2004 Komiser Mesut

- Büyük Buluşma 2004

- Cennet Mahallesi 2004 Konuk oyuncu

- Hırçın Menekşe 2003 Himmet

- Kırık Ayna 2003 Hamza

- Hayat Bilgisi 2003 Hazalın Babası

- Kurtlar Vadisi 2003-2004 Şahin Ağa

- Beşik Kertmesi 2002 Davulcu Yaşar

- Aşkına Eşkıya 2001

- Aşk Hırsızı 2000

- İkinci Bahar (dizi) 2000 - Konuk Oyuncu (34. Bölüm)

- Küçük Besleme 1999 Cengiz

- Ferhunde Hanımlar 1993 Belalı

- Kıssadan Hisseler 1991