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Haberler Gündem 3. Sayfa Taksim'de turist kadının telefonuna kapkaçla çalan hırsız yakalandı - Haberler
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Turist kadının telefonunu aldı! Taksim'de kapkaç!

İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda arkadaşını beklerken cep telefonuyla ilgilenen İranlı turist kadın, kapkaça uğradı. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan telefonu alarak kaçmak isteyen kapkapçı kendisine çelme takan turist ve esnafın yardımıyla yakalandı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı

Taksim'de turist kadının telefonuna kapkaçla çalan hırsız yakalandı - Haberler
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DHA

İstanbul'da olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 12.25 sıralarında Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda meydana geldi.

TURİST KADININ TELEFONUNU ALIP KAÇTI

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla buluşmak için Taksim Meydanı'na gelen İranlı turist Zohre Chamimo, arkadaşını beklerken cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Bu sırada meydanda yürüyen bir kişi, Chamimo'nun elindeki telefonu kapkaç yaparak Talimhane Şehit Muhtar Bey Caddesi yönüne koşmaya başladı.

KADIN YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan telefonu çalınan kadın turist, yardım çığlıkları atarak kapkaççının peşine düştü.

BARDAK FIRLATIP ÇELME TAKMAYA ÇALIŞTILAR

Turist kadının çığlıklarını duyarak yardıma koşan esnaf da kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir esnaf kapkaççının arkasından bardak atarken, bir turist de çelme takarak durdurmaya çalıştı.

KAPKAÇÇI YABANCI UYRUKLU ÇIKTI

Kapkaççı, yaşanan kovalamacanın ardından esnaf ve çevredeki turistlerce yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Beşir H.Ç.A. adlı kapkaççı haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, turist kadın elinde cep telefonu meydanda beklerken, şüpheli, telefonu kapkaç yaparak koşmaya başlıyor. Zohre Chamimo'nun peşine düştüğü kapkaççı caddeye saparken bir esnaf arkasından bardak fırlatıyor. Bu sırada bir turist şüpheliye çelme takmaya çalışıyor. Esnaf ve turistlerin yakaladığı kapkaççı polise teslim ediliyor.

"BAĞIRARAK PEŞİNDEN KOŞTUM"

Arkadaşını beklerken kapkaça uğrayan Zohre Chamimo, "Burada arkadaşımı bekliyordum. Daha sonra telefonumu cebimden çıkartıp elime aldım. Sonra bu adam geldi; telefonumu çaldı ve kaçtı. Ben de bağırarak peşinden koştum. Arkadaşım ve esnaf da bana yardım etti. Daha sonra karakola gittik. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

Kapkaççıyı çelme takarak durdurmaya çalışan İsmail Mirabedi ise "Adam telefonu çaldı. Koştuğu zaman ben de ara sokakta tekme atarak durdurmaya çalıştım. Sonra da polisler geldi yakaladı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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