Turist kadının telefonunu aldı! Taksim'de kapkaç!

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla buluşmak için Taksim Meydanı'na gelen İranlı turist Zohre Chamimo, arkadaşını beklerken cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Bu sırada meydanda yürüyen bir kişi, Chamimo'nun elindeki telefonu kapkaç yaparak Talimhane Şehit Muhtar Bey Caddesi yönüne koşmaya başladı.

Turist kadının çığlıklarını duyarak yardıma koşan esnaf da kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir esnaf kapkaççının arkasından bardak atarken, bir turist de çelme takarak durdurmaya çalıştı.

Kapkaççı, yaşanan kovalamacanın ardından esnaf ve çevredeki turistlerce yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Beşir H.Ç.A. adlı kapkaççı haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, turist kadın elinde cep telefonu meydanda beklerken, şüpheli, telefonu kapkaç yaparak koşmaya başlıyor. Zohre Chamimo'nun peşine düştüğü kapkaççı caddeye saparken bir esnaf arkasından bardak fırlatıyor. Bu sırada bir turist şüpheliye çelme takmaya çalışıyor. Esnaf ve turistlerin yakaladığı kapkaççı polise teslim ediliyor.

"BAĞIRARAK PEŞİNDEN KOŞTUM"

Arkadaşını beklerken kapkaça uğrayan Zohre Chamimo, "Burada arkadaşımı bekliyordum. Daha sonra telefonumu cebimden çıkartıp elime aldım. Sonra bu adam geldi; telefonumu çaldı ve kaçtı. Ben de bağırarak peşinden koştum. Arkadaşım ve esnaf da bana yardım etti. Daha sonra karakola gittik. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

Kapkaççıyı çelme takarak durdurmaya çalışan İsmail Mirabedi ise "Adam telefonu çaldı. Koştuğu zaman ben de ara sokakta tekme atarak durdurmaya çalıştım. Sonra da polisler geldi yakaladı" dedi.