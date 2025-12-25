Habertürk
        Turistik Doğu Ekspresi Çıldır Gölü'nü şenlendirdi

        

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kars ve Ardahan sınırlarındaki Çıldır Gölü, Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerine başlamasıyla şenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:37
        
        Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van'ın ardından ikinci büyük göl olan Çıldır'ın yüzeyinin bir bölümü bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen buz tabakası da güzel görüntü oluşturdu.

        Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkisinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. 123 kilometrekare alana sahip gölün üzerindeki buza çıkanlar keyifli anlar yaşadı.

        Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasıyla ilk turistler de buzla kaplı gölde atlı kızak yaptı. Göl üzerinde yürüyüş yapıp eğlenen trenin ilk yolcuları ile yabancı turistler buz üzerinde keyifli anlar yaşadı.

        TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İÇİN EŞİYLE ALMANYA'DAN GELDİ

        Turistik Doğu Ekspresi'ne katılmak için Almanya'dan gelen Peter Röblreiter, tren yolculuğunu çok beğendiğini söyledi.

        Dünyada yaptıkları ikinci tren yolculuğu olduğunu anlatan Röblreiter, "Almanya'da da çok soğuk var, buradan çok memnun kaldım. Ben Kars'ı çok seviyorum, çok iyi bir tur. Buzun üzerine çıktım, eşim çok korkuyor ancak buz sert, problem yok. Her gün çok fazla fotoğraf çekiyoruz, Almanya'daki arkadaşlarımıza gönderiyoruz" diye konuştu.

        Fethiye Röblreiter de Kars'a gelerek hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trenle geldik çok güzeldi, memnun kaldık değişik bir turdu. Bu turu İsviçre'de de yapmıştık, buzullara trenle yolculuk. Buradan çok memnun kaldık. Çıldır Gölü'ne ilk başta çıkamadım, daha sonra buzun üzerine çıkarak atlı kızağa bindim" ifadelerini kullandı.

        #resim#1325667#

        "İLK DEFA TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLE YOLA ÇIKTIM, ÇOK HEYECANLIYIM"

        Endonezyalı Rizkia Amania Mansur ise duygularını "Harika bir yolculuk, gerçekten çok güzeldi, ilk defa Turistik Doğu Ekspresi ile yola çıktım, çok heyecanlıyım. Burada hava bambaşka, çok soğuk, çok güzel ama buzun üzerine ilk defa çıktım" sözleriyle paylaştı.

        Atlı kızakçı Bünyamin Aslan da trenin gelmesiyle yoğunluğun arttığını anlattı.

        Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'a gelmesinin herkesi sevindirdiğini vurgulayan Aslan, "Çıldır Gölü'nde atlı kızak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyoruz. Çıldır Gölü 15-20 gündür buz tuttu, buz kalınlığımız yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Herkesi göle bekliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 21 Aralık 2025 (Umut Hakkı Konusunda Kim, Ne Diyor?)

        Süreç komisyonunda rapor mesaisi. Umut Hakkı konusunda kim, ne diyor? PKK'ya dair saha raporları ne diyor? Kamuoyu desteği ne durumda? Hangi Parti ne önerdi, neye değinmedi? AK Parti raporunda hangi formül var? Süreci kim rahatlatıyor, kim zorluyor? SDG-Ş

        #Turistik Doğu Ekspresi
        #çıldır gölü
        #haberler
