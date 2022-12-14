Turistik Doğu Ekspresi Kars´ta coşkuyla karşılandı

DHA

12 Aralık günü Ankara'dan saat 15.55´te yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum´un ardından 1300 kilometrelik yolu kat ederek son durağı olan Kars´a saat 00.15´de ulaştı.

DHA'nın haberine göre Kars Tren Garı´nda yolcuları Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve Karslılar çiçeklerle karşıladı. Kafkas Halk Oyunları ekibi ve aşıkların gösteri yaptığı karşılamada akordeon ve darbuka ile çalınan `Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa´ marşına eşlik eden yolcular, müzik eşliğinde oynadı.

Sıcak çorba ikramının ardından variller içerisinde yakılan ateş başında fotoğraf çekilen yolcular, söylenen türkülere eşlik etti. 29 Mayıs 2019´da ilk seferine çıkan, sadece yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak veriyor.

Ankara-Kars arasında Erzincan ve Erzurum´da; Kars-Ankara arasında Divriği, Sivas ve İliç´te yaklaşık 3'er saatlik duruş gerçekleşiyor.

2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştiren ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıyan Turistik Doğu Ekspresinde, 2022-2023 dönemde ise 86 sefer ve 13 bin 760 yolcu taşımayı hedefliyor. Turistik Doğu Ekspresi Ankara´dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.55´te, Kars´tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 22.30´da hareket edecek.

Tüm vatandaşların Turistik Doğu Ekspresi ile Kars´a davet eden Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, "Turistik Doğu Ekspresi 2022-2023 dönemi ilk seferini 33 saatte tamamlayarak Kars Garı'na gelmiş bulunmaktadır. Dün Ankara´dan saat 15.55´de hareket eden tren bugün saat 00.15 civarında Kar Garı'nda aşıklar, Kafkas gösterisi ve halk oyunlarıyla karşılandı. Bütün vatandaşlarımızı bu görsel şölene, Karsımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Antalya´dan eşi Çiğdem Erkin ile Kars´a gelen Cumhur Erkin, "Doğu Ekspresiyle ilk defa geliyoruz, gayet güzeldi. Rötar da yapmadık, tam zamanında geldik, süperdi. Biz böyle karşılanmalara alıştık. Bu kötü oldu şimdi, Antalya´ya gittiğimizde ne yapacağız" dedi.

Eşi ve kızıyla yolculuk yapan Derya Bayram ise, "Kütahya´dan geliyoruz. İlk deneyimimiz ve ilk defa böyle bir rotaya gelmiş bulunuyoruz. Yolculuk çok güzel ve keyifli geçti. Her şey çok güzel planlanmış, rota çok güzel oluşturulmuş, varış noktalarında. Hem kültür turu olmuş oldu bizim için hem de gastronomi anlamında birçok yemekleri tatmış olduk. Yaklaşık 3 saat mola yerleşim alanlarında, tarihi yerleri de gezdik. Çok güzel ve keyifli bir turdu. Kars´ta da Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü daha sonrasında vaktimiz kalırsa Sarıkamış ve müze varmış oralara gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Turizm Birliği Başkanı Halit Özer de, 2022 yılının aralık ayının ilk Turistik Doğu Ekspresi'nin geldiğini ifade ederek, `´Güzel bir heyecan, şov ve etkinlikle tüm esnaf ve turizmci arkadaşlarımızla buradaydık. Turistik ekspresimizin Kars ve bölge turizmine oldukça yararını biliyoruz, görüyoruz ve göreceğiz de. İnşallah umut ediyoruz, bu heyecanımız, coşkumuz, gösterilerimiz, etkinliklerimiz mart ayının sonuna kadar devam etsin" dedi.

* Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.