Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı

ABONE OL
AA
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak. Yolculardan büyük ilgi gören, 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı.

     
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    AA'nın haberine göre yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    Söz konusu seferler kapsamında Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum’da, Kars-Ankara yönünde de Divriği, Sivas ve İliç’te yaklaşık 3’er saatlik mola veriyor. Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars’tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek.
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    Ekspres Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor. Yolcu talebi doğrultusunda sefer ve vagon sayısı belirlenen trenin, yataklı kompartımanında 2 kişi seyahat edebiliyor.
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    "GÜZEL KAR MANZARALARI BEKLİYORUZ"

    Bu sezon ekspresin ilk yolcularından Derya Bayram, eşi ve kızı Lena ile seyahat edeceklerini belirterek, Kütahya Tavşanlı'dan sabah saatlerinde yola çıkarak Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek için Ankara'ya geldiklerini anlattı. Bu sezonun ilk seferine katılıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bayram, "Heyecanlıyız, güzel kar manzaraları bekliyoruz. Tren yolculuğunu çocuklar çok seviyorlar, uzun bir yolculuk olması, yataklı olması, kızımı çok cezbediyor. Biz de ona bu heyecanı yaşatmak istedik" diye konuştu.
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    Daha önce bölgeyi hiç ziyaret etmediklerini belirten Bayram, "Yolculukta merak ettiğimiz noktalar var, tarihi olarak nerelere gidebileceğimizi araştırdık. Heyecanla bekliyoruz" dedi.

     
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    "SAMSUN'DAN ANKARA'YA DOĞU EKSPRESİ İLE SEYAHAT ETMEK İÇİN GELDİK"

    Talip Çeyen de eşi Havva Çeyen ve oğlu Talha Çeyen ile bu geziye çıktıklarını belirterek, Samsun'dan Ankara'ya Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek için geldiklerini ve bir tur vasıtasıyla biletlerini satın aldıklarını bildirdi.
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    Doğu Ekspresi'nin daha önceki seferlerinin konforunu araştırdıklarını dile getiren Havva Çeyen de daha önce söz konusu yolculuğu deneyimleyenlerin memnun olduklarını gördüklerini, kendilerine ait yataklı bölümlerin olmasının da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Havva Çeyen, yolculuk için yanlarına kuru yemiş, kurabiye ve meşhur Ankara simidi aldıklarını, yolculuk için heyecanlı olduklarını dile getirdi.
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    "ÇILDIR GÖLÜ'NÜ MERAK EDİYORUZ"

    Senay Şener de biletleri 1 hafta öncesinden aldıklarını, daha önce de bu seyahati planladıklarını ancak bilet bulamadıklarını aktararak, bebekleriyle seyahat edeceklerini anlattı. Deniz Şener de söz konusu rotada Erzurum'a gittiklerinde cağ kebabı yemek istediklerini belirterek, Çıldır Gölü'nü merak ettiklerini, yeni şehirler keşfedecekleri için heyecanlı olduklarını kaydetti.

     
  • Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

    Tren Şefi Fatih Sarı da ekspres rotası hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 35 saatlik bir sefer süresi olduğunu anlatan Sarı, trenin dolu olduğunu, vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.