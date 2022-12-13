Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

"GÜZEL KAR MANZARALARI BEKLİYORUZ"

Bu sezon ekspresin ilk yolcularından Derya Bayram, eşi ve kızı Lena ile seyahat edeceklerini belirterek, Kütahya Tavşanlı'dan sabah saatlerinde yola çıkarak Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek için Ankara'ya geldiklerini anlattı. Bu sezonun ilk seferine katılıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bayram, "Heyecanlıyız, güzel kar manzaraları bekliyoruz. Tren yolculuğunu çocuklar çok seviyorlar, uzun bir yolculuk olması, yataklı olması, kızımı çok cezbediyor. Biz de ona bu heyecanı yaşatmak istedik" diye konuştu.