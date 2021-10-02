İHA

2000 yılında Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1,60 cm boyundaki bronz Mars heykeli, bereketi ve gücü simgeliyor.

İHA'nın haberine göre bronzdan yapılmış olan heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten oluşurken heykelin, bir elinde mızrak, bir elinde çiçek bulunuyor.

Kızgın ve keskin bir yüz ifadesine sahip olan heykel yapılmış olduğu dönemde bereketi ve gücü temsil ettiği biliniyor.

Müzeyi ziyaret edenlerin ilgisini çektiği önemli eserlerden birinin de ‘Mars’ heykeli olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “Mars heykelimiz bronzdan yapılmış, marsın kendi boyutunda yapılmış en önemli eseri. 1,60 boyutunda, gözleri altından olan ve bir elinde mızrak diğerinde bitki demetini tutan Mars, Nizip ilçemizde bulunan Zeugma’nın da barış simgesini anlatıyor” dedi.

“BARIŞI SİMGELİYOR”

Mars heykelinin barışı simgelediğini ifade eden Çomak, “Mars aslında keskin yüz ifadesine sahip bir bronz heykeli olsa da bile aynı zamanda barışı simgeliyor. O yüzden Çingene Kızı'mızı görmeye gelen, mozaiklerimizi görmeye gelen tüm ziyaretçilerimize şunu söylüyoruz, bizim çok önemli bir eserimiz olan bronz Mars heykelimiz var bu da çok ilgi görüyor. Mars’ı uzayda değil Gaziantep’te de görebiliriz” diye konuştu.