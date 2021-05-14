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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Nuri Ersoy, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Turizm Bakanlığına atanmıştır. Mehmet Nuri Ersoy, ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibidir. İşte Mehmet Nuri Ersoy biyografisi...

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Nuri Ersoy , 1968'de İstanbul'da doğdu. 10 Temmuz 2018 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Orta öğrenimini İstanbul'daki Özel Alman Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde İngilizce İşletme bölümünü bitirdi.

1991 yılında ikiz kardeşi Murat ile birlikte "Ersoy Turistik Servisleri" adlı turizm firmasını kurdu. 1999 yılında "Voyage Hotels Group", 2001 yılında "Didim Tur" ve 2004 yılında Atlasjet olarak bilinen havayolu şirketi AtlasGlobal'ı 2004 yılında şirket gruplarına kattı. ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibidir.

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandı.

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