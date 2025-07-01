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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Turizm çalışanı hafta tatilini 11 gün içinde kullanacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Turizm çalışanı hafta tatilini 11 gün içinde kullanacak

        İş Kanununa tabi çalışanlar 6 günlük çalışmanın ardından 1 gün hafta tatili yapıyor. Turizm çalışanlarının hafta tatili ise yeniden düzenleniyor. Turizm işletme belgeli işyerlerinde çalışanların hafta tatili ise 10 gün çalıştıktan sonra 11. güne kadar ertelenebilecek.  Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 01.07.2025 - 07:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 07:14
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        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
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        AK Parti milletvekillerinin imzasıyla dün TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde turizm sektöründe çalışanların hafta tatili ile ilgili çok önemli bir düzenlemeye yer verildi. Yapılan değişikliğin ne getirdiğini daha iyi anlayabilmek için öncelikle mevcut uygulamaya bakalım.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kanun uyarınca, işçiye 7 günlük bir zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili yaptırılması zorunludur. Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 6 günde doldurulduğu işyerlerinde hafta tatili bir gündür.

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        Hafta tatiline hak kazanmak için işçinin tatil öncesinde 6 gün çalışması gerekir. Mazeret izinleri ve raporlu günler hafta tatili bakımından çalışılmış günler olarak kabul edilir. Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan iş yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işverence tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmayan günleri hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

        Yargıtay, 7 günlük zaman diliminde kesintisiz 24 saatin altında haftalık izin verilmesi durumunda, hafta tatili izni kullandırılmamış sayıyor.

        İŞÇİ HAFTA TATİLİNDE 1 SAAT DE ÇALIŞSA GÜNLÜK ÜCRET ALIR

        İşçi, onayı olmadan hafta tatilinde çalıştırılamaz. Kendi rızasıyla hafta tatilinde çalışan işçiye, bir günlük ücreti yüzde 50 zamlı olarak verilir.

        İşçinin hafta tatilinde bir – iki saatlik süreyle de olsa işe çağrılması, çalıştırılması, hafta tatilini kullanmadığı anlamına geliyor.

        İşçi hafta tatilinde 1 saat bile çalışmış olsa tam gün çalışmış kabul edilir.

        TURİZM SEKTÖRÜNDE HAFTA TATİLİ İÇİN DENKLEŞTİRME DÖNEMİ

        TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletme belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi ve onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde kullandırılabilecek. İşçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmayacak. İşçi verdiği onayı 30 gün içinde önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla geri alabilecek.

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        Teklifte her ne kadar “işçinin yazılı talebi” denilse de uygulamada işe girecek her işçiden bu konuda önceden yazılı talep belgesi vermeleri istenecek. İşçinin verdiği onayı geri alması ise işini kaybetme korkusu nedeniyle uygulamada mümkün olmayacak.

        10+1 GÜN İÇİNDE KULLANABİLECEK

        Teklifin gerekçesinde, 45 saatlik çalışma süresinin tamamlandığı gün hafta tatiline hak kazanan işçinin hak kazandığı hafta tatilini, hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde (10+1) kullanmasının mümkün hale geleceği belirtildi. Gerekçede, böylece işçi yönünden hak edilen hafta tatillerinin birleştirilerek kullanılmasına ve daha verimli serbest zaman yaratılmasına, özel yaşamlarına ayırdıkları zamanı daha verimli kullanmalarına imkan sağlandığı, aynı zamanda değişen sosyal yaşam ve ekonomik koşullar dikkate alınarak işçi ve işveren yönünden çalışma barışının sağlanmasına da büyük ölçüde katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. ILO raporlarında da iş-özel yaşam uyumu politikalarının, işletmelere önemli yararlar sağladığı, politikaların hem çalışanlar hem de işverenler için faydalı olduğuna dair tespitlere yer verildiği görüşü savunuldu.

        Kanuna göre, haftalık 45 saat olan çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. İki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamıyor. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabiliyor. Turizm sektöründe ise denkleştirme süresi 4 ay olarak uygulanıyor ve toplu iş sözleşmesi ile 6 aya kadar çıkartılabiliyor.

        TBMM’ye sunulan yeni düzenlemeyle turizm sektöründe çalışan işçilerin bu kez de hafta tatili için denkleştirme uygulaması gelmiş olacak.

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        #turizm sektörü
        #hafta tatili
        #denkleştirme
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        #TBMM
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