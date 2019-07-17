ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Turizm İşletmeciliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Turizm İşletmeciliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.