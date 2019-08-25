Turizmdeki rekorlar sektörü sevindirdi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırılması, sektörde sevinçle karşılandı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Dolu dolu bir ağustos geçiriyoruz, eylülün de böyle geçmesini ümit ediyoruz. Tüm pazarlardaki artış devam ediyor. Turizmdeki bu rekorlar da devam edecektir" ifadelerini kullandı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, ise "Yaz döneminde yakaladığımız büyüme trendini, özellikle düşük sezon saydığımız kış sezonunda da devam ettirmek istiyoruz" dedi

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