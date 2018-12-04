'Türk bankalarındaki batık kredi oranı bir yılda iki katına çıkabilir'

S&P dün yayınladığı Türkiye raporunda ülke ekonomisinin 2019'da daralacağını, 2020 yılındaysa yüzde 3-4 seviyelerinde

ılımlı bir büyüme hızı yakalanabileceğini öngördü. S&P raporunda "Bankacılık sektöründeki takipteki kredi oranının (NPL) Eylül 2018'deki yüzde 3.5'ten yaklaşık yüzde 6'ya yükselerek, gelecek 12-18 ayda ikiye katlanmasını bekliyoruz" denildi.

Raporda sorunlu kredi tanımına 'yeniden yapılandırılan' kredilerin de eklenmesi durumunda, bu oranın S&P'nin baz

senaryosu kapsamında çoktan yüzde 10'u geçmiş bulunduğu ve bunun gelecek yıl yüzde 20'ye kadar yükselebileceği de belirtildi.

Raporda, "Çünkü ekonomideki yavaşlama, kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, TL'de devam eden değer kaybı ve

yükselen faizlerin, gelecek 12-18 ayda varlık kalitesinde yük olmaya başlayacağını tahmin ediyoruz" dendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ