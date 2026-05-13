        Türk bilim insanına global onur

        Türk bilim insanına global onur

        Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve Bölüm Direktörü Prof. Dr. Banu Atalar, American College of Radiology tarafından "Honorary Fellow of the American College of Radiology" ödülüne layık görülen ilk Türk bilim insanı oldu

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Türk bilim insanına global onur

        1923 yılında kurulan American College of Radiology (ACR), radyoloji alanında uluslararası düzeyde saygın ve köklü meslek kuruluşları arasında yer alıyor. ACR tarafından her yıl yalnızca bir ila üç bilim insanına verilen prestijli ödüle layık görülen Prof. Dr. Banu Atalar, bu başarıya ulaşan ilk Türk doktor olarak tarihe geçti.

        Prof. Dr. Banu Atalar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp alanlarında bilime ve klinik uygulamaya üstün katkılar sunan isimleri onurlandıran ödülü Washington DC’de gerçekleştirilen ACR Kongresi’ndeki görkemli törende teslim aldı.

