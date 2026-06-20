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        Haberler Gündem Güvenlik Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de

        Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de

        Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 01:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de

        Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kanunda, 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalanan 'Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanması uygun bulunduğu belirtildi. Yayım tarihinde yürürlüğe giren kanunun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği eklendi.

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