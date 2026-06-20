Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Giriş: 20 Haziran 2026 - 01:02 Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanunda, 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalanan 'Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanması uygun bulunduğu belirtildi. Yayım tarihinde yürürlüğe giren kanunun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği eklendi.
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