Türkiye’nin dört bir yanından başarılı gençlerin eğitim hayatlarını destekleyen ve onların potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına olanak sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencileri kamuoyu ile buluşturdu.

Basın toplantısı, TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın konuşmalarıyla gerçekleşti.

TEV’in eğitimde fırsat eşitliği misyonunu destekleyen bu özel buluşmada yeni bursiyerler; vakıf üyeleri, akademisyenler, bağışçılar ve basın mensupları ile bir araya gelindi.

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2007 yılından bu yana 1.096 öğrenciyi Üstün Başarı Bursu ile destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl da akademik başarısıyla öne çıkan 183 gence daha burs imkanı sunuyor.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ilk 5.000’e giren öğrenciler, burs desteğinin yanı sıra kariyer yolculuklarında da TEV’in rehberliği ve güçlü ağıyla geleceğe hazırlanma imkanına sahip oluyor.

“TÜRK EĞİTİM VAKFI, GENÇLERİN EĞİTİM FIRSATLARINA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN AZİM VE SORUMLULUKLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, toplantıda yaptığı konuşmada Türk Eğitim Vakfı’nın köklü mirasına değinirken genç bursiyerlere seslendi ve “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un 57 yıl önce temelini attığı Türk Eğitim Vakfı, gençlerin eğitim fırsatlarına erişimini sağlamak için azim ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, 40. kuruluş yılımız vesilesiyle başlattığımız ve 2007’den bu yana devam eden TEV Üstün Başarı Bursu ile geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz.

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Sevgili gençler, Büyük Önder Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Hayat mücadeleden ibarettir.’ Sizlerin, Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiyi benimsemiş, özgüvenli ve yenilikçi bireyler olarak ülkemize ve insanlığa değer katacağınıza inanıyoruz. Bu anlamlı günde, cömert destekleriyle eğitime katkıda bulunan tüm bağışçılarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“18 YILDA 1096 GENCİ DESTEKLEYEREK GELECEĞE UMUT OLDUK” TEV bursuyla eğitimini tamamlayan, bugün ise Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak vakfın misyonunu sürdüren Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yarım asrı aşkın bir süredir, tıpkı Vehbi Koç’un önderliğinde kurulduğumuz günden beri, değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak kararlılıkla yol alıyoruz. Türk Eğitim Vakfı’nın 57 yıllık köklü geçmişine ve bu süreçte eğitimin gücünü herkes için erişilebilir kılma konusundaki kararlı duruşuna tanıklık ediyoruz. Bugüne kadar binlerce öğrenciye burs desteği sağladık ve fırsat eşitliği ilkesine olan sarsılmaz bağlılığımızla gençlerimizin umudunu beslemeye devam ediyoruz. Bugün, Atatürk’ün miras bıraktığı ilkeler ışığında, Cumhuriyetimizin değerlerini ve çağdaş geleceğe uzanan vizyonunu, Vakfımızın dokunduğu genç hayatlarda görmekten büyük mutluluk duyuyorum.” REKLAM “GENÇLERİN BAŞARILARI GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLIYOR” Türk Eğitim Vakfı’nın öncelikli hedefinin, Cumhuriyetin gençlerine ve eğitimin gücüne inanan destekçileriyle birlikte, geleceğe ışık tutan bir eğitim ortamı oluşturmak olduğunu vurgulayan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise “TEV Üstün Başarı Bursu kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılında aralarında 33’ü sanat alanında olmak üzere toplam 183 başarılı genci daha TEV ailesine kazandırdık. Geçmiş yıllardan burs desteği alan 253 üstün başarı bursiyerimiz ise eğitimlerine kararlılıkla devam ediyor. Bu öğretim yılında ise aralarına katılan 183 başarılı genç ile TEV Üstün Başarı Bursu alan bursiyerlerimizin sayısı 436’ya ulaştı. Öğrencilerimizin başarıları, geleceğe umutla bakmamıza ve yeni yolculuklara cesaretle çıkmamıza ilham veriyor. Türk Eğitim Vakfı olarak, çağdaş Türkiye’nin inşasında gençlerle birlikte yürümek, bizim için büyük bir sorumluluk ve paha biçilmez bir değer” dedi. REKLAM Afrika Kıtası’nın en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağı’na tırmanarak “Kızlar Okusun Diye” mottosuyla kalplere dokunan iyilik hareketiyle TEV mezun bursiyeri Müge Naoko Gönül, yaptığı konuşmasında kız öğrencilerin eğitimine destek olmanın önemini vurguladı.

BURSİYERLERİN HİKAYELERİ UMUT VERİYOR Mühendislikten sanata, siyasetten hukuka birçok farklı alanda TEV Üstün Başarı Bursiyerleri azimleriyle fark yaratıyor. Sümeyra Arasovalı insansız hava araçları tasarlarken, Adasu Sılay müziğiyle ilham vermeyi amaçlıyor. Ayşegül Nazlı Balıkçı yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren projeler geliştirirken, Begüm Şenyüz hukuk ve ekonomi alanında çift anadal yaparak adaletin savunucusu olmayı hedefliyor. Ekonomi alanında ülkesine katkı sunmayı amaçlayan Hakan Onat Karslı, akademide ilerleyerek Türkiye’nin geleceğine yön vermek isteyen Kerem Erarslan ve tıp alanında ülkesinde kalıp sağlık sektörüne katkı sağlamayı seçen Salih Akbaş… REKLAM ANNESİNDEN 41 YIL SONRA ÜSTÜN BAŞARI BURSİYERİ OLDU Robotik projeleriyle uluslararası başarı kazanan Önder İhsan Kul, kardeşi Azra Aylin Kul’dan sonra TEV bursiyeri olmanın sevincini yaşıyor. TEV’in 1984 yılı bursiyerlerinden biri olan Yasemin Şekercan'ın da oğlu olan Önder İhsan Kul, annesinden 41 yıl sonra TEV bursiyeri olarak yaşıtlarına ilham veriyor. Önder'in annesi, TEV Mezun Bursiyeri Yasemin Şekercan ile Vehbi Koç, Koç Topluluğu Okul Birincileri Toplantısı, 1984 Gastronomide fark yaratan Sefkan Demir ve daha nice TEV Üstün Başarı Bursiyeri, vakfın sunduğu destekler sayesinde hayallerine emin adımlarla ilerliyor. İLK 5.000'E GİREN LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞVURABİLİYOR 2024-2025 öğretim yılında aylık 9.000 TL olarak belirlenen TEV Üstün Başarı Bursu’na, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YKS) ilk 5.000’e giren hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Ara sınıfta okuyan öğrenci başvurularında ise aynı zamanda not ortalamasının en az 3,50 olması gerekiyor. Teknik kontrolü geçen adaylar arasından ise Genel Yetenek Testi, Genç Liderler Yetkinlik Testi, kompozisyon ve mülakat aşamalarını başarı ile tamamlayan gençler Üstün Başarı Bursiyeri olarak seçiliyor. Sanat alanında ise piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile plastik sanatlar, performans sanatları, dijital sanat branşlarında eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.