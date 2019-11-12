Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon Euro'luk 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, 500 milyon Euro'luk sendikasyon kredisinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için avro diliminde "Euribor+yüzde 2,25" ve dolar diliminde "Libor+yüzde 2,35" oldu.

Söz konusu işlem, Türk Eximbank'ın Nisan 2019'da sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.

Sağlanan 500 milyon Euro'luk kredi ile banka, ekim ayında geri ödediği sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi. Avrupa, ABD, Uzak Doğu, Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 21 bankanın katılım sağladığı işleme gelen talep, kreditörlerin Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,6 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın, toplam dış finansmanının yüzde 16'sını sendikasyon kredileri oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bir önceki sendikasyon kredisine kıyasla maliyet avantajı sağlanan bu krediye gelen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Güney, Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank nezdindeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.