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Biray Grup Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıkan, arıtma tesisisin açılış töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın Nijer eyaletinde açılışını yaptığımız bu tesis çevre kasabalara temiz su vermek için inşa edildi." dedi.
Arıkan, "Günlük 4 bin 500 ton su arıtma kapasitesine sahip bu tesisimiz ile 200 bin Nijeryalı temiz suya kavuştu. Gurara Nehri yanına inşa edilen arıtma tesisinde su nehirden çekilerek arıtma sisteminde temizleniyor ve depolardan halka ulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.
Tesisin Türk mühendisler tarafından yapıldığını aktaran Arıkan, 6 su arıtma tesisinin daha inşaatının devam ettiği bilgisini paylaştı.
"HALK ÇAMURLU SU İÇİYORDU"
Arıkan, artıma tesisinin bölge için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu tesis bölge için çok önemli çünkü bu bölgede başka su kaynakları yok ve halk çamurlu su içiyordu. Bu su arıtma tesisi projesi ile on binlerce kişi artık temiz su içebilecek." dedi.
Nijer Eyaleti Su Kaynakları Geliştirme Koordinatörü Mamman Musa, "Türk firmasına bu çalışma sürecinde gösterdikleri sabırdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tesisten binlerce insan faydalanabilecek." diye konuştu.
Açılış törenine Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello, Biray Grup Genel Müdürü Salih Kebelek, Nijer eyaleti bakanları ve bölge halkı katıldı.
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