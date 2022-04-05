Özdemir'in yardından MHK'nin eğitim danışmanı Jaap Uilenberg de istifasını verdi. Uilenberg, "8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı." dedi.