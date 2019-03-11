Zafer Samancı'nın haberine göre, olay önceki gün Polonya'nın Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus programı çerçevesinde yaklaşık 25 gün önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti.

Şehir merkezindeki bir AVM'nin restoran kısmında yemek yiyen Kocaman, arkadaşının tuvalete gitmesi üzerine masada yalnız kaldı. İddiaya göre bir süredir genci izleyen bir kişi, Kocaman'ın yanına gelerek belinden çıkardığı bıçakla 3 defa boğazından bıçakladı. Kocaman kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı yaya olarak kaçmak isterken AVM'de bulunan diğer müşteriler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI PKK SEMPATİZANI TÜRK



Polis ismini açıklamadığı cinayet zanlısının 29 yaşında PKK terör örgütü sempatizanı bir Türk olduğu bilgisini verdi. Furkan Kocaman'ın cenazesinin Polonya'da yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

"BİZİ TAKİP EDİYOR" DEMİŞ



Öte yandan Furkan Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşının polise verdiği ifadesinde "Furkan'la o gün saat 11.00 gibi buluşup biraz gezdik sonra yemek için restorana geldik. Furkan bir ara bana birini gösterip ‘Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm bizi takip ediyor' dedi. Furkan muhafazakâr milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi. Burada bulunduğu dönemde onun bu muhafazakâr kimliğini herkes öğrenmişti" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.