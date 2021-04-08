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Türk girişimcilerden endüstri 5.0 ürünü akıllı eldiven

Endüstriyel giyilebilir teknolojiler ve entegre yazılımlarını geliştiren Thread In Motion yeni ürünü Glogi’yi duyurdu. Thread In Motion’ın yeni ürünü akıllı eldiven Glogi'nin zaman ve maliyetten yüzde 50 verimlilik sağlayacağı açıklanırken başta Almanya ve İngiltere olmak üzere 8 farklı ülkeye ihraç edilecek

Türk girişimcilerden endüstri 5.0 ürünü akıllı eldiven
HABERTURK.COM

Endüstriyel giyilebilir teknolojiler ve entegre yazılımlarını geliştiren Thread In Motion yeni ürünü Glogi’yi duyurdu. Tüm sektörlerin lojistik süreçlerine, bilhassa depo, mal giriş-çıkış, mal sayım, toplama, ayrıştırma gibi operasyonlara hizmet etmek amacıyla geliştirilen akıllı eldiven Glogi, zaman ve maliyetten yüzde 50 verimlilik sağlıyor.

Ürünün gelişim süreci hakkında bilgi veren Thread in Motion Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, “Thread in Motion olarak temel amacımız her endüstride operasyonel süreçleri insanın hata payını azaltıp, izlenebilirliği artırarak hızlandırmak olarak özetleyebiliriz. Yola çıktığımız ilk günden beri geliştirdiğimiz akıllı eldivenler ile özellikle insanın aktif rol aldığı lojistik ve üretim süreçlerinde giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapılmasını engellemeyi ve verimliliklerini artırmayı hedefledik. Glogi de bu bakış açısıyla ortaya çıktı. Otomotiv sektöründe global birçok marka ile birlikte başarılı işlere imza atmamızın ardından, yükselen ve büyüyen bir sektör olan lojistik alanında süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirmek üzere çalışma gerçekleştirmeye başladık. Glogi üzerinde barındırdığı kamera ve barkod okuyucu ile ürünleri ve lokasyonları tanırken, haptik feedback mekanizmaları ile çalışanların hatasız işlem gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Eller serbest bir şekilde, depo yönetim ve izleme sistemleri ile entegre çalışan Glogi yüzde 50’nin üzerinde operasyonu hızlandırıyor. Ayrıca, Glogi ile entegre çalışan data analiz platformumuz, öngörümsel tahminleme metodu ve algoritmalarımız sayesinde süreçlerin daha sağlıklı ve sorunsuz ilerlemesi adına karar verici mekanizmalara yol gösteriyor. Bu sayede müşteri portföyümüz otomotiv ve lojistik olarak genişledi” dedi.

YÜZDE 50 OPERASYONEL VERİMLİLİK

Akıllı eldiven Glogi, kurumların mevcut sistemlerine entegre olarak çalışıyor ve iş süreçlerini daha ergonomik, daha hızlı ve az hata oranı ile takip edilebilir hale getiriyor. Glogi eller serbest çalışabilmesi sayesinde, her toplama veya barkod okuma operasyonunda minimum 4 saniyeye kadar kazanç sağlıyor. El terminalinin 10’da biri ağırlığı ve esnekliği sayesinde, personelin çok daha verimli çalışabilmesine fırsat sunuyor.

ŞİRKETİN DEĞERLEMESİ 100 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Sabancı CVC’nin yatırımı ile birlikte güçlenip 100 milyon TL değerlemeyi geçen TIM, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere 8 farklı ülkeye geliştirdikleri akıllı ürünleri ihraç ediyor. Ayrıca Demircioğlu, “Akıllı eldivenlerimiz operasyonel dataları depolarken, geliştirdiğimiz yazılım platformu bu dataları analiz ederek ilgili tüm süreçlerin optimizasyonuna olanak sağlıyor. Şirket olarak vizyonumuz da bu farklı alanlardaki data akışlarını kullanarak, bir Big Data şirketi konumuna gelmek” diye konuştu.

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