23 Nisan`ın 100`üncü yılında gökyüzünde dünyanın en büyük bayrağını açmıştı Türk Hava Yolları. Ankara`dan havalanmış, ay yıldızı gökyüzüne nakşetmişti. Türk Hava Yolları, bu kez de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına özel tarihi bir uçuşa hazırlanıyor. Tarihi uçuş İstanbul`dan başlayacak. Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun`a düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele`yi başlatmasından 101 yıl sonra yapılacak uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

TÜRK HAVA YOLLARI HATIRA BİLETİ

Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek. Uçuş, kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci pilot Zafer Doğukan Demir tarafından yapılacak.