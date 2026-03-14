        Haberler Spor Voleybol Türk Hava Yolları: 2 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türk Hava Yolları: 2 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi. Bu sonucun ardından Sarı Siyahlılar, normal sezonu 73 puanla zirvede tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:30 Güncelleme:
        VakıfBank, normal sezonu lider bitirdi!

        VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son haftasında konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

        Bu sonuçla birlikte VakıfBank, normal sezonu 73 puanla lider tamamladı.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Nazire Turnaoğlu

        Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Orthmann, Alondra, Merve Nezir, Çağla Çiçekoğlu)

        VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Dangubic, Malual)

        Setler: 25-23, 14-25, 17-25, 25-20, 11-15

        Süre: 128 Dakika (29, 24, 27, 28, 20)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'da Kudüs Günü yürüyüşü

        İran'da binlerce kişi Kudüs Günü yürüyüşü için bir araya geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler