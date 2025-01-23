Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Türk Hava Yolları: 3 - Asterix Avo Beveren: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türk Hava Yolları: 3 - Asterix Avo Beveren: 0 | MAÇ SONUCU

        Türk Hava Yolları (THY), 2025 Kadınlar CEV Kupası Play-Off Turu ikinci maçında Belçika ekibi Asterix Avo Beveren'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Hava Yolları çeyrek finalde!
        ABONE OL

        2025 Kadınlar CEV Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Türk Hava Yolları, play-off turu ikinci maçında sahasında Belçika'nın Asterix Avo Beveren takımını konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 25-19, 25-23 ve 25-17’lik setler sonucunda 3-0 galip ayrılan THY, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

        Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Polonya'nın BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımıyla eşleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı