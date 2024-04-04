Türk Hava Yolları (THY) ABD’deki 14’ncü uçuş noktası olan Denver seferlerine başlıyor Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) ABD'deki 14'ncü uçuş noktası olan Denver seferlerine 11 Haziran'da başlıyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.04.2024 - 21:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:29 facebook

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