Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz Borsa İstanbul'da başladı! Ekonomi gündeminde Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arzı var. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu belli oldu. Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi bankada, hisse fiyatı ne? İşte Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz borsa kodu

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ TARİHLERİ

Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi sermayesinin 77.05 milyon liraya yükseltilecek ve şirketin sermayesinin 13.4 milyon liralık bölümünün halka arz edileceği açıklandı. Talep toplaması tamamlanan Türk İlaç ve Serum Sanayii halka arzda toplam 23.450.000 adet hisse halka arz edilmiş olacak. Söz konusu işlemler SPK haftalık bülteninde de yer aldı.

Toplanan talebin fazla olması durumunda Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILDI, BORSA KODU NE?

Oyak Yatırım'ın liderlik edeceği Türk İlaç ve Serum Sanayi 25-26 Şubat'ta talep toplamasını tamamladı. 26 Şubat Cuma günü halka arzı başlayan Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz teklifi Türkiye'deki tüm aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla gönderilebiliyor.

Türk İlaç ve Serum Sanayi hisseleri Borsa İstanbul’da TRILC kodu ile işlem görecek.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI

Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz Birim Pay Fiyatı hisse başına 10 TL olarak karar verildi. Türk İlaç ve Serum Sanayii izahnamesinde halka arz süreciyle ilgili her detay paylaşılmıştır.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre Turk İlaç’ın sermayesinin 67 milyon TL’den 77,05 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10,05 TL nominal değerli 10,05 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13,4 milyon TL nominal değerli 13,4 milyon adet pay olmak üzere toplam 23,45 milyon TL nominal değerli 23,45 milyon adet pay halka arz edildi.

Turk İlaç'ın halka arzında açıklanan sonuçlar bireysel yatırımcıların halka arzlara ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirket paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” işlemleri tamamlandığı, halka arz büyüklüğünü 234,5 milyon TL olduğu belirtildi.